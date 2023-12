Nicht mit Schauspielerei: Womit Daniel Radcliffe 23.000 Euro am Tag verdient

Den Großteil seines Vermögens hat Radcliffe aber selbstverstĂ€ndlich seiner Rolle als "Harry Potter" zu verdanken. Seit seiner Übernahme der Hauptrolle in der ĂŒberaus erfolgreichen Reihe hat der Brite ein beeindruckendes Vermögen von 89,7 Millionen Pfund angehĂ€uft. Allein mit den letzten beiden Potter-Filmen hat Radcliffe, der HĂ€user sowohl in West-London als auch in New York besitzt, eine stattliche Summe von 40 Millionen Pfund verdient.