Nichts Gutes: Was Gary Oldman heute über seine "Harry Potter"-Performance denkt

Der britische Schauspieler Gary Oldman ist eigenen Angaben zufolge rückblickend nicht von seiner Leistung in den "Harry Potter"-Filmen begeistert. Im "Happy Sad Confused"-Podcast verriet er, dass er seine Darstellung der Figur Siris Black für "mittelmäßig" hält. Er glaube, dass er die Rolle "anders" hätte anlegen können, wenn er vor den Dreharbeiten die Bücher gelesen hätte, so Oldman.

Fans liebten Oldmans Sirius

Oldmans Fans sahen das anders. Der fünfte Film in der "Harry Potter"-Reihe hatte sie 2006 vor Rätsel gestellt: Konnte es wirklich sein, dass er nicht mehr die Rolle des düsteren Potter- Patenonkels Sirius Black spielen wird? "Sie werden schockiert sein, aber bislang gibt es keine Pläne, wonach Gary in dem Film auftritt", zitierte die Londoner Boulevardzeitung Sun damals Oldmans Manager. Fans des damals 47-jährigen Stars, der zuvor in zwei "Potter"-Filmen als Black zu erleben war, hatten per E-mail-Zuschriften an die Website des Künstlers protestiert. "Niemand kann doch Sirius besser spielen als Gary", hieß es in einer von vielen Botschaften. Schließlich kam er in drei der acht Filme vor.

Er sei generell selbstkritisch, so Oldman jetzt. "Es ist wie bei allem: Wenn ich mir selbst in einer Rolle zuschaue und sagen würde: 'Mein Gott, ich bin unglaublich', wäre das ein sehr trauriger Tag", erklärte er im Podcast. "Weil man die nächste Sache eben besser machen will."