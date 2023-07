Daniel Radcliffe: Eindeutige Meinung über Rückkehr nach Hogwarts

In seiner Rolle als "Harry Potter" wurde Schauspieler Daniel Radcliffe (33) weltberühmt. Eine Rückkehr nach Hogwarts in der neuen "Harry Potter"-Serie plant er nach eigenen Worten aber nicht: "Ich strebe es in keiner Weise an", sagte er dem Online-Magazin ComicBook.com in einem Interview am Montag. "Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen", erklärte der Brite.

