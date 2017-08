Nicht mehr abgemagert: Naddel hat 12 Kilo drauf

Gerade einmal 46 Kilogramm wog sie zu ihren magersten Zeiten - und die sind nicht lange her. In den letzten Monaten scheint es mit dem strauchelnden TV-Sternchen Nadja Abd el Farrag aber wieder besser zu gehen.

Nachdem eine Leberzirrhose diagnostiziert wurde, sie wegen eines Unfalls im Krankenhaus lag und mit einem Alkoholrückfall schockte, will die 52-Jährige wieder durchstarten und mehr auf ihre Gesundheit achten.

Von 46 auf 58 Kilo - bei 1,79 Meter

Naddel hat sich immerhin schon von ihrem Mager-Look verabschiedet. "Ich habe 12 Kilo zugenommen. Von 46 auf 58 Kilo. Ich habe ein Bäuchlein, bin im Gesicht ein bisschen dicker geworden", berichtet sie stolz im 'RTL Exclusiv'-Interview. Bei einer Größe von 1,79 Meter sind 58 Kilogramm noch immer alles andere als viel, die Arme und Beine bleiben extrem knochig - aber der erste Schritt ist getan.

"Die Beine, die werden nie dicker. Die bleiben so," meint sie im Interview. Auch ein Umstyling stand vor der Kamera an. Die Ex von Dieter Bohlen ließ sich die blonden und ziemlich zerzausten Extentions entfernen und mit einer neuen, brauen Mähne ersetzen. "Ich bin total zufrieden. Ich werde mich dran gewöhnen." Auch wenn sich Naddel mit ihren blonden Haaren noch etwas wohler fühlte.

Sie hat wieder Jobs und ist Mallorca-Sternchen

Naddel achtet verstärkt auf ihrer Äußeres, weil sie wieder Jobs hat, in denen sie im Rampenlicht steht - wenn auch nur im kleinen Kreis auf der Bar einer Mallorca-Bar. Sie tritt regelmäßig als Sängerin in "Krümels Stadel" in Paguera auf – und ihre Konzerte sind gut besucht. In dem Bierlokal von Marion "Krümel" und Daniel Pfaff gibt sie nicht nur ihren Song "Zieh dich aus kleine Maus" zum Besten. In ihrem neuen Partyhit "Knieftief im Dispo" besingt Naddel seit Kurzem auch ihre finanziellen Probleme.

Diese könnten nun bald ein Ende haben. Zumindest gibt sich Naddel optimistisch, was ihre Karriere anbelangt.

"Für drei Monate war ich arbeitslos, aber das hat sich jetzt geändert. Ich bin mit Krümel die ganze Saison zusammen und habe Termine, Termine, Termine", erzählt sie gegenüber RTL.

Die Selfmade-Schlagersängerin Krümel war es, die Naddel bei ihrem Neuanfang geholfen hat. Mit ihr performt die Bohlen-Ex nicht nur am Ballermann, gemeinsam wollen die beiden nun auch auf Jahrmärkten auftreten.