Jetzt reicht's: Queen schiebt Meghan und Harry Riegel vor

"Never complain, never explain" - "nie beschweren, niemals erklären", so lautete bisher das Motto der britischen Königin Elizabeth II. Nach den Vorwürfen, die Prinz Harry und Herzogin Meghan gegen die britische Königsfamilie erhoben haben, könnte sich dies aber künftig ändern. Wie die Daily Mail in Berufung auf Palastinsider berichtet, soll die Queen ihre Berater angewiesen haben, in Zukunft Aussagen zu korrigieren, die ihre Person oder andere hochranginge Royals in einem falschen Licht darstellen.

Wie die Queen Image der Royal Family retten will

Demnach wolle die Königin dadurch verhindern, dass "Misstrauen" gegen die königliche Familie geschürt werde, die aufgrund von Meghans und Harrys brisantem Oprah-Interview und einigen darauffolgenden nicht minder bösen Anschuldigungen von Harrys Seite zuletzt imagetechnisch gelitten hat. Sollten der Queen-Enkel und seine Ehefrau in Zukunft also weiter öffentliche Schmutzwäsche über die Royals waschen, könnte dies vonseiten der "Firma" künftig also nicht unkommentiert bleiben.

Der außergewöhnliche Schritt zeige die Verzweiflung der Königin über die unerbittlichen Vorwürfe des Herzogpaares von Sussex, schreibt die Daily Mail, die schon länger mit Meghan und Harry auf Kriegsfuß steht - auch wenn das vermeintliche neue Motto der Queen bisher nicht vom Palast bestätigt wurde.