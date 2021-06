Im Partnerlook: Erstes Treffen von Herzogin Kate und First Lady Jill Biden

Beim G7-Gipfel im englischen Cornwall trifft US-Präsident Joe Biden nicht nur seine Amtskollegen, sondern auch die Queen. Er ist laut dem Buckingham-Palast bereits der 13. US-Präsident, den Königin Elizabeth II. während ihrer Regentschaft persönlich kennenlernt. Lediglich Präsident Lyndon B. Johnson, der die Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren regierte, hatte kein persönliches Treffen mit ihr. Auch mit den Cambridges machen der Präsident und seine Ehefrau Jill Biden im Rahmen ihres Corwall-Besuchs Bekanntschaft.

Herzogin Kate trifft Jill Biden

Inzwischen haben die First Lady und Herzogin Kate ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolviert. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, zeigte sich Catherine am Freitagnachmittag gut gelaunt, als sie sich zusammen mit der neuen First Lady der USA zu Beginn des G7-Gipfels zeigte. Die beiden Frauen besuchten zusammen eine Schule in Cornwall. Ob abgesprochen oder nicht: Sowohl Kate als auch Bidens Ehefrau präsentierten sich bei ihrem ersten gemeinsamen Termin beide in kräftigem Pink. Kate trug ein figurbetontes pinkes Kleid, Jill Biden einen pinken Blazer.