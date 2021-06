"Oasis"-Sänger Noel Gallagher hetzt gegen Prinz Harry

Noel Gallagher ist wohl kein Fan von Prinz Harry. Der Sänger der britischen Band "Oasis", der sich jahrelang mit seiner eigenen Geschwisterrivalität mit seinem Bruder und ehemaligen Bandkollegen Liam Gallagher auseinandergesetzt hat, äußerte sich nun zu der schwierigen Beziehung zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry.

Noel Gallager beleidigt Prinz Harry

Dabei stellte sich der Musiker ganz klar auf Williams Seite. An Harry ließ er hingegen kein gutes Haar. Im Gegenteil. "Prinz William. Ich fühle den Schmerz des verdammten Jungen", sagte der 54-Jährige gegenüber The Sun. "Er hat einen jüngeren Bruder, der ständig sein verdammtes Mal aufreißt, das ist einfach so unnötig."