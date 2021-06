Ausgang ungewiss: Queen soll Harry zum privaten Gespräch geladen haben

Die britische Königin Elizabeth II. soll ihren Enkel Prinz Harry laut britischen Medienberichten zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen haben. Dieser soll in wenigen Wochen aus den USA nach Großbritannien reisen, um gemeinsam mit seinem älteren Bruder Prinz William an der offiziellen Enthüllung einer Statue zu Ehren ihrer bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter Diana teilzunehmen.

Das Kunstwerk soll am 1. Juli am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden.