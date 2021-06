Ausgeplaudert: Womit Herzogin Kate ihre Familie nervt

Doch während sich ihre Kinder von ihrem Hobby sich vielleicht unbeeindruckt zeigen, ist der königliche Fotograf Matt Porteous hellauf begeistert von Kates Fotografiefertigkeiten.

"Catherine ist eine großartige Fotografin", lobte dieser vor einer Weile Williams Ehefrau gegenüber dem Hello!-Magazin. "Catherine hat ein erstaunliches Auge für Fotos und wird uns immer in die richtige Richtung für Licht und Kulissen weisen."

Er fügte hinzu: "Catherine hat ein unglaubliches Auge für Stil, sie weiß, was in diesen Szenen am besten aussehen wird, was mein Leben einfacher macht."