Seltenheit: Herzogin Kate beeindruckt mit selbstgemaltem Bild

Es ist bekannt, das Herzogin Kate eine künstlerische Ader hat. Die dreifache Mutter hat an der St.-Andrews-Universität in Schottland Kunstgeschichte studiert. Sie selbst malt und fotografiert gerne. Ihr Talent als Fotografin stellt Kate immer wieder zur Schau, wenn sie offizielle Portraits ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis selbst knipst. Als Schirmherrin des Victoria & Albert Museums und der National Portrait Gallery in London kuratiert die Herzogin von Sussex außerdem regelmäßig Fotoausstellungen. Handgemalte Zeichnungen der künftigen Königsgemahlin bekommt man aber nur selten zu sehen.

Herzogin Kate teilt seltenes, handgemaltes Bild

Nun hat Herzogin Kate eine Ausnahme gemacht und ein selbstgemaltes Bild mit Royal-Fans geteilt. Zum Abschluss ihrer Schottland-Tour, die Kate in den vergangenen Tagen zusammen mit Prinz William absolvierte, bedankte sich das Ehepaar mit einer Postkarte, deren Motiv Kate höchstpersönlich gemalt hat.