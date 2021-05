William und Kate in Schottland: Cambridges besuchen für sie wichtigen Ort

Kate und William besuchen für sie besonderen Ort

Am nächsten Tag ging es für William und Kate dann sportlich zu - da durfte sich das Paar in St. Andrews am Strand West Sands Beach im "Land Yachting" versuchen, was sowohl William als auch Kate sichtlich Freude bereitete. Der Ort hat für William und Kate übrigens eine besondere Bedeutung: West Sands Beach ist nur eine kurze Autofahrt von jener Universität St. Andrews entfernt, an der sie und William sich vor 20 Jahren als Studenten kennen und lieben gelernt hatten.