Neuer Look überrascht: So sieht Charlotte Casiraghi nicht mehr aus

Unter den erlauchten Damen am monegassischen Fürstenhof gilt Alberts Ehefrau Charlène ja am progressivsten, wenn es um Hair-Styles geht: Sie trägt ihre Haare schon seit Jahren kurz. Ende vergangenen Jahres überraschte sie sogar mit einem punkigen Undercut, als sie sich eine Kopfseite raspelkurz rasieren ließ. Auch Alberts Schwester Stephanie trennte sich kürzlich von ihren langen Haaren. Die 56-Jährige war mit einem Kurzhaar-Bob kaum wiederzuerkennen, als sie sich Mitte September beim Princess of Monaco Cup an der Seite ihres Bruders präsentierte. Nun scheint auch Charlotte Casiraghi auf den Geschmack gekommen zu sein und hat sich ebenfalls von ihrer langen Mähne getrennt.

Charlotte Casiraghi trägt jetzt einen Long Bob

Für gewöhnlich trägt die Tochter von Caroline von Monaco ihre Haare überschulterlang. Auf dem roten Teppich präsentiert sich die 35-Jährige auch gerne mit aufwendigen Hochsteckfrisuren. Jetzt überraschte Casiraghi mit einem neuen Look und zeigte sich bei einem Chanel-Event in London mit einem neuen Haarschnitt. Auf dem offiziellen Instagram-Account von Chanel ist die neue Frisur der Monegassin zu bewundern.