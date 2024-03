Ausraster am Set: Johnny Depp soll Co-Star fertig gemacht haben

"Du verdammte Idiotin", habe er zu ihr gesagt. "Oh, jetzt findest du es nicht mehr lustig? Jetzt kannst du den Mund halten? Jetzt kannst du verdammt noch mal die Klappe halten? So still bleibst du verdammt noch mal", soll Depp geschrien haben.

Die Probleme am Set sollen angefangen haben, nachdem Regisseur Ted Demme sie angewiesen hatte, während einer Szene mit Depp "in Gelächter auszubrechen". Ihr Co-Star soll dies aber nicht gerade freundlich aufgenommen haben.

"Und der Star, den ich vergöttert habe und mit dem ich so gerne zusammenarbeiten wollte, hat mir den Finger mir ins Gesicht gerammt."

Das Einzige, was ihr damals durch den Kopf gegangen sei, sei gewesen: "Weine nicht, weine nicht, weine nicht."

Für seinen Ausraster soll Depp ihr später eine "Entschuldigung ohne Entschuldigung" gegeben habe, sie aber so getan habe, als wäre alles in Ordnung.

"Johnny sagte: 'Weißt du, vorhin war ich wirklich in meinem Kopf und bin in meiner Rolle geblieben, ich verwende diesen Bostoner Akzent (...). Also bin ich ein bisschen angespannt und so. Also wollte ich nur sichergehen, dass wir cool sind und so?'", soll Depp zu ihr gesagt haben.