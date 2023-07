Netflix-Deal von Harry und Meghan durch Autorenstreik bedroht

Die Produktion der zukünftigen Netflix-Projekte von Prinz Harry und Herzogin Meghan sei aufgrund des Hollywood-Autorenstreiks "schwierig" geworden, behauptet eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber The Daily Telegraph.

Meghan und Harry: Chaos um Verhandlungen mit Netflix

Der Herzog und die Herzogin von Sussex veröffentlichten im vergangenen Dezember eine sechsteilige Dokumentation mit dem Titel "Harry und Meghan", nachdem sie mit dem Streaming-Giganten 2020 einen Multi-Millionen-Deal unterzeichnet hatten.

Drei Wochen später, am Silvesterabend, veröffentlichten sie ihre zweite Netflix-Produktion "Live to Lead", in der es um globale Führungspersönlichkeiten ging, die für soziale Gerechtigkeit gekämpft haben.

➤ Lesen Sie hier mehr: König Charles nach Gespräch über Williams Pläne in Tränen aufgelöst

Derzeit sollen der Prinz und die Herzogin mit Netflix Verhandlungen über eine dritte Netflix-Dokumentation über humanitäre Probleme in Südafrika führen. Doch eine den Sussexes nahestehende Quelle behauptet, es sei aufgrund des anhaltenden US-Autorenstreiks momentan schwierig, Netflix-Projekte voranzutreiben.