Neri Oxman: Brad Pitts ehemalige Flamme traut sich wieder

Mit Star-Architektin und Professorin Neri Oxman (43) flirtete Brad Pitt noch letztes Jahr. Nun wurde bekannt, dass sie ihrem Freund das Jawort gab - und das Paar noch einen weiteren Schritt wagte.

Neri Oxman & Bill Ackman trauten sich

Am vergangenen Sonntag heiratete Oxman den Hedgefonds-Manager Bill Ackman (52). Noch dazu erwartet Neri ihr erstes Kind. "Kinder zu haben ist etwas, was Neri schon immer wollte. Das ist also ein tolles Geschenk für uns beide", sagte Ackman gegenüber der Times.