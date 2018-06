Der Milliardär, der Brad Pitt Flamme Neri Oxman ausspannte

Bill Ackman hat seinen Master in Harvard gemacht, wo er sein Diplom magna cum laude machte und hat einen weiteren Bachelor-Titel in der Tasche. Neri Oxman ist Architektin, gefeierte Professorin und Künstlerin. Ihre Werke sind in Museen in New York, Paris und auch in Wien zu sehen. Die Israelin lehrt am MIT Architektur. Mit Brad Pitt soll Oxman wegen eines gemeinsamen Projekts Bekanntschaft gemacht haben. Es hieß, Pitt sei von Anfang an völlig hin und weg gewesen sein von der feschen Powerfrau. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder berichtet, dass der Schauspieler in Oxman eine neue Liebe gefunden habe - Gerüchte, die nun ein für alle Mal aus der Welt sein dürften.