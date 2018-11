Insider über Brad Pitt: "Er will nie wieder heiraten"

Was die Negativ-Schlagzeilen um gescheiterte Ehen angeht, ist Pitt ein gebranntes Kind: Als er Aniston wegen Jolie verließ, sorgte der heute 54–Jährige für einen Skandal. Auch seine zweite Ehe sollte ein hässliches Ende nehmen.

So lief die Trennung von Aniston ab

Pitt hatte Jolie 2004 am Set von "Mr. Und Mrs. Smith" kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Laut Filmproduzent Arnon Milchan stritt Pitt seine Affäre gegenüber Aniston zunächst ab. Erst Ende 2004, bei einem gemeinsamen Urlaub in der Karibik, habe der Mime seiner damaligen Frau gebeichtet, dass er sich in seine Filmpartnerin verliebt habe – daraufhin soll Aniston ihn vor die Tür gesetzt haben. Im Jänner 2005 verkündeten die beiden ihre Trennung. Nur drei Monate später verbrachte Pitt seinen nächsten Urlaub bereits mit Angelina und ihrem Adoptivsohn Maddox.