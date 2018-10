Brad Pitt: Wer ist seine mysteriöse Begleitung?

Man hat ihn schon lange nicht mehr so strahlen gesehen: Bei der Silverlake Conservatory of Music-Kunstauktion zeigte sich Brad Pitt in Begleitung einer attraktiven Blondine, die den in Scheidung lebenden Hollywoodstar ganz in ihren Bann zu ziehen schien.

Brad Pitt: Verliebt in Geistheilerin Sat Hari Khalsa ?

Die beiden waren während des Charity-Events unzertrennlich und unterhielten sich blendend, berichtet ein Augenzeuge gegenüber der Daily Mail. Auch auf Fotos von der Kunstauktion scheint Pitt nur Augen für seine attraktive Begleitung zu haben. Und die Bilder sind eine kleine Sensation: Zum ersten Mal seit der Trennung von Angelina Jolie zeigte sich Brad Pitt so offen und ausgelassen zusammen mit einer anderen Frau in der Öffentlichkeit.