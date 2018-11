Angelina Jolie: Muss sie von Sohn Maddox bald Abschied nehmen?

Sieht ganz so aus, als würde Angelina Jolies Adoptivsohn Maddox (17) schon bald eigene Wege gehen. Wie das Magazin People berichtet, habe der älteste Jolie-Spross vor, im Ausland zu studieren.

Studiert Maddox bald in Südkorea?

Dem US-Magazin zufolge ist Jolie Anfang November zu einem Besuch in Südkorea aufgebrochen. Mit dabei sei auch Sohn Maddox. Vergangenen Freitag hätten die beiden die Gelegenheit genutzt, um sich in der Hauptstadt Seoul verschiedene Universitäten anzusehen.

Seit einiger Zeit schon soll der in Kambodscha geborene Maddox Koreanisch lernen und an einem Studium in Südkorea interessiert sein. Sollte der Teenager künftig tatsächlich in Seoul auf die Uni gehen, würden Jolie dreizehneinhalb Stunden Non-Stop-Flug von ihrem ältesten Sohn trennen.

Die räumliche Distanz dürfte für die sechsfache Mutter, die zu Sohn Maddox eine besonders tiefe Beziehung hat, schmerzlich sein.