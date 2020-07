Naya Rivera: Todesursache steht fest

Nachdem Einsatzkräfte in Kalifornien eine Leiche in einem See entdeckt haben, waren sich diese schnell sicher, dass es sich dabei um Schauspielerin Naya Rivera handelt, sagte Sheriff William Ayub am Montag und bestätigte damit die Befürchtungen der vergangenen Tage. Die "Glee"-Darstellerin galt zuvor nach einem gemeinsamen Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn als vermisst.