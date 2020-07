"Glee"-Star Naya Rivera vermisst: Polizei veröffentlicht Notruf

Die US-Schauspielerin Naya Rivera, bekannt vor allem aus der Serie "Glee", ist nach Einschätzung der zuständigen Behörden bei einem Bootsausflug in einem See in Kalifornien ums Leben gekommen.

"Wir gehen davon aus, dass ein Unfall passiert ist, und wir gehen davon aus, dass sie in dem See ertrunken ist", sagte Chris Dyer, stellvertretender Sheriff des Bezirks Ventury County, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Es werde aber weiter nach der Schauspielerin gesucht. "Das Ziel ist immer noch, Frau Rivera nach Hause zu ihrer Familie zu bringen."