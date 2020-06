Mobbingvorwürfe: Samantha Ware über Lea Micheles Grausamkeiten am "Glee"-Set

Demnach sei ihr diese vom Kennenlernen an feindlich gegenübergestanden. "Ich wusste vom ersten Tag an, dass sie mich nicht mag. (...) Es war sehr offensichtlich", so Ware. "Nachdem ich meinen ersten Auftritt hatte, ging es los - das Silent Treatment, das Anstarren, die Blicke, die kaum hörbaren Kommentare, die seltsame passiv-aggressive Haltung. Es hat sich alles nach und nach aufgebaut."

Alle wussten es, niemand unternahm etwas

Micheles Verhalten sei aber "nichts Neues" gewesen. So erklärt sich Ware auch, dass niemand etwas unternahm, als sie die Problematik erstmals ansprach. "Niemand hat diese Dinge gestoppt, was ein Problem ist, weil so dazu beigetragen wurde, diesen Missbrauch fortzusetzen."