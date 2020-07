Vermisster "Glee"-Star Naya Rivera: Polizei geht von Ertrinken aus

US-Schauspielerin Naya Rivera, bekannt vor allem aus der Serie "Glee", wird nach einem Bootsausflug auf einem See in Kalifornien vermisst. Inzwischen ziehen die Behörden in Betracht, dass die Seriendarstellerin ertrunken ist.

"Wir gehen davon aus, dass sich ein schrecklicher Unfall im Wasser ereignet hat", heißt es laut Medienberichten von Seiten des Sheriff-Büros.

Man gehe mittlerweile von Tod durch Ertrinken aus, so Eric Buschow, Hauptmann des Sheriff-Büros, gegenüber The Guardian.

Man lässt bei der Suche nach Rivera weiterhin nichts unversucht und hat nun ein Team von Tauchern engagiert, um den See nach Rivera zu durchsuchen.

"Unsere Herzen und Gebete richten sich an die gesamte Familie Riveras und ihre Freunde", gab das Sheriff-Büro auf Twitter bekannt.

Naya Rivera spurlos verschwunden

Die Schauspielerin hatte das Boot nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag (Ortszeit) gemietet, um mit ihrem kleinen Sohn nordwestlich von Los Angeles im Lake Piru schwimmen zu gehen.

Stunden später hätten Insassen eines anderen Bootes den Vierjährigen allein schlafend an Bord gefunden, hieß es in Medienberichten. Von der Mutter fehle dagegen jede Spur.