Naya Rivera ertrunken: "Glee"-Stars ehren verstorbene Schauspielerin

Nach dem Verschwinden der Schauspielerin Naya Rivera haben Einsatzkräfte in Kalifornien ihre Leiche in einem See entdeckt. "Wir sind sicher, dass der Körper, den wir gefunden haben, der von Naya Rivera ist", sagte Sheriff William Ayub am Montag und bestätigte die Befürchtungen der vergangenen Tage.

Die Ermittler gehen dabei weiterhin von einem Unfall aus. Seit Veröffentlichung der Mitteilung drücken Riveras Kollegen und Freunde im Netz ihre Trauer und Fassungslosigkeit aus. Einer der Ersten, der sich zu Riveras Tod äußerte, war ihr einstiger "Glee"-Kollege Chris Colfer. Er teilte ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "Wie kann man all seine Liebe und seinen Respekt für jemanden mit nur einem Posting ausdrücken? Wie kann man ein Jahrzehnt der Freundschaft und des Lachens nur mit Worten zusammenfassen? Wenn du mit Naya Rivera befreundet warst, dann kannst du das nicht", so der Schauspieler auf Instagram. "Sie konnte einen schlechten Tag mit einer einzigen Bemerkung in einen großartigen Tag verwandeln. (...) Naya war wirklich einzigartig, und sie wird es immer sein."