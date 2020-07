Dramatische Details: Naya Rivera rettete Sohn noch vor dem Ertrinken

Nach Tagen intensiver Suche gibt es letztlich die traurige Gewissheit: Die vor allem aus der Musical-Serie "Glee" bekannte Schauspielerin Naya Rivera ist tot. Die 33-Jährige galt seit Mittwoch als vermisst. Nach dem Verschwinden der Schauspielerin haben Einsatzkräfte in Kalifornien ihre Leiche in einem See entdeckt.

Vor ihrem Tod rettete sie ihrem Sohn das Leben

"Wir sind sicher, dass der Körper, den wir gefunden haben, der von Naya Rivera ist", sagte Sheriff William Ayub am Montag (Ortszeit). Nun machte die Polizei weitere Details über den tragischen Tod der Schauspielerin publik.

Der Polizeichef des kalifornischen Bezirks Ventura, Bill Ayub, gab an, dass nach dem Fund der Leiche alles für die Annahme spreche, dass Rivera einem Badeunfall zum Opfer gefallen ist. Bevor sie starb, konnte sie ihrem vierjährigen Sohn aber noch das Leben retten.