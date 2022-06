Nächstes Skandal-Interview? Meghan und Harry treffen sich mit Oprah Winfrey

90 Minuten lang schütteten Prinz Harry und Herzogin Meghan vergangenen März in einem Fernsehinterview Oprah Winfrey ihr Herz aus. Bei seinem brisanten TV-Auftritt erklärte das Herzogpaar seine Gründe für den Rücktritt aus dem Könighaus und machte dabei auch so manch Detail publik, das die Königsfamilie wohl lieber unter Verschluss gehalten hätte. So warfen die ehemalige Schauspielerin und der Prinz den Royals unter anderem rassistische Untertöne vor und behaupteten, man habe Meghan psychologische Hilfe verweigert, als sie während ihrer Zeit als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie Selbstmordgedanken plagten. Das Oprah-Interview soll Adels-Experten zufolge ein Mitgrund dafür sein, warum sich die Kluft zwischen Harry und seiner Familie noch weiter vertieft hat.

Meghan und Harry zu Besuch bei Oprah: Planen sie weiteres Interview?

Nun spekulieren britische Medien aber, dass vielleicht schon bald ein weiteres Interview mit Oprah anstehen könnte. Das Gerücht wurde laut, nachdem Meghan und Harry am Wochenende auf dem Weg zur Villa der Talkshow-Queen in Montecito gesichtet wurden.