Nächster Bruder-Zwist vorprogrammiert? Charles verweigert Edward wichtige Ehre

Sollte das Gerücht stimmen, könnte Prinz Charles demnach einen ganz anderen Ton anschlagen, als die Botschaft auf dem Palast, als Edward heiratete.

Prinz Edwards Los hängt von Charles' Entscheidung ab

Damals hatte der Buckingham Palace in einer Erklärung bekannt gegeben: "Die Königin, der Herzog von Edinburgh und der Prinz von Wales haben sich auch darauf geeinigt, dass Prinz Edward zu gegebener Zeit das Herzogtum von Edinburgh erhält, wenn der gegenwärtige Titel, der jetzt von Prinz Philip getragen wird wird, an die Krone zurückgeht " - was eben der Fall sein wird, sobald Charles den Thron besteigt. Letzterer werde am Ende auch die Entscheidung treffen, was mit dem Titel geschieht, wenn es soweit sein wird.

Ob es zu Spannungen zwischen ihm und Edward kommen könnte, sollte Charles seinem Bruder die Ehre tatsächlich verweigern? Kommt wohl ganz auf den Earl Wessex an. Der stellte in einem Interview mit der BCC in der Vergangenheit bereits klar, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als Charles' finale Entscheidung zu akteptieren. Damals erzählte Edward auch, dass der Duke of Edinburgh-Titel auch an seinen Bruder Andrew hätte gehen können, wäre er nicht bereits zum Herzog von York ernannt worden, als dieser 1986 Sarah Ferguson ehelichte.

"Theoretisch war es vor Ewigkeiten in Ordnung, als es eine Art Wunschtraum meines Vaters war. Und natürlich wird es davon abhängen, wie der Prinz von Wales, wenn er König wird, entscheidet, also warten wir ab. Also ja, es wird eine ziemliche Herausforderung, das anzunehmen", hatte Prinz Edward damals festgestellt.