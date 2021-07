Heimliches Treffen: Charles wollte mit Harry bei England-Besuch abrechnen

Dem 72-Jährigen hat offenbar einiges auf der Leber gelegen, dass er nun ein für alle Mal hätte mit seinem Sohn hätte klären wollen. Die ohnehin schon längst fällige Aussprache - so unangenehm sie für die Beteiligten auch sein möge - hätte auch ein erster Schritt in Richtung Versöhnung werden können, so die Daily Mail.

Vor dem geplanten Treffen mit Harry soll der älteste Sohn der Queen aber sehr nervös gewesen sein. Carles soll das Abendessen, bei dem er endlich Klartext reden wollte, regelrecht "gefürchtet" haben, so die Quelle der britischen Tageszeitung - vermutlich aus Angst, er könnte etwas sagen, das Harry falsch auffassen und dann seiner Frau Meghan weitererzählen könnte, so das britische Blatt.