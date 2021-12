Nadja "Naddel" Abd el Farrag provoziert mit freizügigem Weihnachtsgruß

Wer denkt, die Cambridges würden aus der Reihe tanzen, weil Herzogin Kate ihrem Göttergatten William auf der diesjährigen Weihnachtskarte ans blanke Knie fasst, der hat seine Rechnung ohne "Naddel" gemacht. Wie zahlreiche andere Promis, hat sich auch Nadja Abd el Farrag mit einer Weihnachtsgrußkarte auf Instagram zu Wort gemeldet - wenn ihr Posting auch etwas das Thema verfehlt.

"Naddel" provoziert mit "Playboy"-Bild zu Weihnachten

"Alles alles Liebe für Euch zum Advent", teilte "Naddel" ihren Followern mit. Dem fügte sie mehrere besinnliche Hashtags wie "Gemütlichkeit" oder "Kerzenschein" und "Weihnachten steht vor der Tür" hinzu. Das Foto, dass sie im Rahmen ihrer Weihnachtsgrüße verschickt, ist aber (fast) nicht jugendfrei: "Naddel" zeigte eine alte Aufnahme von sich aus dem Playboy, das sie mit den Worten signierte: "Sweet Christmas 2021, Naddel" - also "süße Weihnachten". Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen war 1999 in gleich zwei Fotostrecken im Männermagazin Playboy sehen, nun teilte sie mit ihren Followern eine Erinnerung an diese Zeit.