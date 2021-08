Seit 5 Jahren Single: Naddels verzweifelter Ruf nach Liebe

Worauf sich ein zukünftiger Partner freuen kann? "Bedingungslose Treue, Ehrlichkeit und Loyalität" sind die Eigenschaften, die Naddel eigenen Angaben zufolge mitbringt.

Naddel begann zunächst eine Lehre als Apothekenhelferin und wurde dann Backgroundsängerin in Bohlens Projekt "Blue System". Von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 waren die beiden liiert. 2002 hatte Naddel eine kurze Beziehung mit dem deutschen Komponisten Ralph Siegel. Eine Beziehung mit ihrem Millionärsfreund Thomas Schnöll scheiterte ebenfalls. Obwohl Naddel 2007 noch Hochzeitspläne schmiedete. "Es wird eine kirchliche Hochzeit. Ich trage ein weißes Brautkleid. Wir fahren mit einer weißen Kutsche mit acht Lipizzanern im Pferdegespann vor", hatte sie damals der Bild erzählt. Für Schnöll war sie von Hamburg nach Salzburg gezogen. 2009 trennten sich Naddel und der österreichische Marketing-Manager aber. Aus einer Hochzeit würde nichts mehr werden, erklärte Abd el Farrag damals. Sie und Schöll hätten sich einfach zu oft gestritten.

Zuletzt jobbte sie als Kellnerin

Jahrelang litt Nadja Abd el Farrag an Alkoholabhängigkeit. Anfang 2017 gestand sie öffentlich, an Leberzirrhose erkrankt zu sein. In den vergangenen Jahren hatte sie zudem mit Geldproblemen zu kämpfen. 2017 sah es so aus, als würde sie endlich die Kurve kriegen. Naddel begann, regelmäßig als Ballermann-Star auf Mallorca aufzutreten.

Doch dann machte Corona dem strauchelnden TV-Sternchen einen Strich durch die Rechnung. Anfang des vergangenen Jahres hatte sie einen Job in einem Hotel angenommen, das dann wegen der Pandemie geschlossen werden musste. "Naddels" Aufgabe als Wellness-Masseurin war also nach nur wenigen Wochen Geschichte. Sie durfte lediglich hin und wieder noch in der Anlage putzen.