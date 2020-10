Nach Wendler-Eklat: Lösung für frei gewordenen Jury-Platz bei "DSDS" gefunden

Nach dem Corona-Eklat um Schlagersänger Michael Wendler (48) wird dessen Jury-Platz in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) nicht nachbesetzt. Chef-Juror Dieter Bohlen (66) gab das am Mittwoch selbst über Instagram bekannt: "Wir machen zu dritt weiter." In der Jury herrsche die "perfekte Harmonie", sagte er. RTL bestätigte dies. Die "DSDS"-Jury besteht damit nun nur noch aus Bohlen, Sängerin Maite Kelly und Popstar Mike Singer.