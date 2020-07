Michael Wendler & Laura Müller: So unromantisch war ihre Hochzeit

Hochzeit ohne Standesbeamtin

"WIR SIND ÜBERGLÜCKLICH!", so das Paar, das ohne Anwesenheit der Eltern getraut wurde. Wie nun bekannt wurde, lief die Eheschließlung nicht nur in kleinem, sondern in einem derart "intimen" Rahmen ab, dass selbst die Standesamtin sich nicht im selben Raum befand. Diese sei virtuell zugeschaltet worden, verriet das Paar in seiner Doku-Soap. "Auf einmal ging alles ganz schnell. Morgens haben wir die Info erhalten, dass am Nachmittag der Termin ist und die Trauung vollzogen werden könnte", so Wendler, der sich ob der überraschenden - und ziemlich unromantischen - Möglichkeit, noch am selben Tag, in den eigenen vier Wänden und via Facetime zu heiraten, offenbar nicht abschrecken ließ.