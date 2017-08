Mit einem Helikopter ging es für Boris Becker in der Vorwoche nach Tschechien, wo der Ex-Tennisstar an einem Live-Pokerspiel teilnahm.

Im „King’s Casino“ verspielte in einer Runde 40.000 Euro, indem er alles setzte und alles verlor. Am Ende gab es dann immerhin aber ein leichtes Plus von knapp 3000 Euro - 2200 Euro hat das Stargeld betragen.

Great couple of days @pokerroomkings @partypoker @elkypoker #rozvadov Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial) am 12. Aug 2017 um 1:10 Uhr

Mehr als 30 Millionen Euro Schulden?

Das Pokerspiel sorgt für Schlagzeilen, weil er laut dem Britischen Insolvenzamt Schulden über 30 Millionen Euro bei Gläubigern haben soll, seine Vermögenswerte (Immobilien) werden auf insgesamt nur 330.000 Euro geschätzt. Beckers Sprecher nennt die Beträge aber reine Spekultation.

Ist Markenbotschafter für Poker-Anbieter

Mit welchem Geld Boris im Casino gespielt hat, interessiert daher nun vermutlich nicht nur Gläubiger. Fakt ist: Becker ist bie dem Poker-Anbieter „PartyPoker“ als Markenbotschafter unter Vertrag. Dieser bezahlt das Startgeld für Spiele, bei denen er sich sehen lassen muss und ein Honorar gibt's oben drauf.

Wie die Bild Zeitung erklärt, nahm Becker aber nach dem Live Poker auch noch an einem "Cash Game" teil, zu dem er nicht von Party Poker geladen war. Mit welchem Geld er hier gespielt hat, wollte er laut Bild Informationen nicht verraten.

Schon in den vergangenen Tagen war er mit seinem Luxus-Urlaub auf Ibiza in den Medien, der seinen Gläubigern wohl wenig gefallen dürfte. ( mehr zum Urlaub )