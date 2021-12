Heftige Kritik: Niederland-Royals entschuldigen sich für nicht coronakonforme Feier

Ritterorden, Glockenspiel und goldene Briefmarke: Zum 18. Geburtstag sind der niederländischen Kronprinzessin Amalia hohe Ehren zuteil geworden. König Willem-Alexander (54) ernannte die älteste seiner drei Töchter zum Ritter Großkreuz des Orden vom Niederländischen Löwen sowie zum Ritter des Hausordens des Goldenen Löwen von Nassau, wie das Königshaus mitteilte. Zudem wurde für Amalia, die am 7. Dezember volljährig wurde, eine private Party geschmissen. Diese soll jedoch nicht ganz coronakonform gewesen sein - weswegen es für die niederländischen Royals Kritik hagelte.

Kritik an Amalias Geburtstagsparty

Eigentlich fand die Feier in überschaubarem Rahmen im Freien statt: Mit 21 Gästen soll Amalia ihren 18. Geburtstag laut Medienberichten in einem Park zelebriert haben. Einige Parlamentarier äußerten aber ihren Unmut darüber, dass sich die Königsfamilie nicht an die geltenden Corona-Regeln gehalten habe. In den Niederlanden dürfen derzeit maximal vier Gäste über 13 Jahren in einem Haushalt zusammenkommen.