Endlich volljährig: So schön zeigt sich Kronprinzessin Amalia

Wie es in royalen Haushalten so üblich ist, werden Geburtstage mit neuen Bildern gefeiert. So wurden jetzt auch von der niederländischen Kronprinzessin Amalia, die heute (7. Dezember) 18 Jahre alt geworden ist, neue Porträts veröffentlicht.

In einem schönen roten Kleid steht sie fast ein bisschen schüchtern in einem prunkvollen Saal von Schloss Huis ten Bosch.