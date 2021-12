Kronprinzessin Amalia volljährig: So wird in den Niederlanden gefeiert

Am 18. Geburtstag der niederländischen Kronprinzessin Amalia sollen überall im Königreich Glocken erklingen, Städte und Dörfer sollen geschmückt werden. Dazu hat der Königliche Bund der Oranje-Vereinigungen (KBOV) am Mittwoch alle Niederländer aufgerufen. Die Kronprinzessin wird am 7. Dezember volljährig ist damit berechtigt, eines Tages ihrem Vater König Willem-Alexander (54) auf den Thron zu folgen.

Kronprinzessin Amalia wird 18: Niederlande sollen mitfeiern

"Wir rufen alle auf, diesen königlichen Geburtstag mit Flaggen und orangefarbenen Wimpeln als Symbol der Freude und der Verbundenheit zu feiern", erklärte der KBOV-Vorsitzende und Bürgermeister von Gouda, Pieter Verhoeve. Ab 9.00 Uhr sollten an dem Tag für zehn Minuten möglichst viele Glocken zu hören sein.