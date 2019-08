Nach Ehe-Aus: Miley Cyrus schmust schon mit jemand anderen

Er wollte Kinder, sie andere Frauen

Immer wieder erklärte die 26-Jährige in den letzten Monaten dann auch, sich von Frauen sexuell angezogen zu fühlen, obwohl sie in einer Hetero-Beziehung lebe. Und ein Heimchen am Herd wolle sie ohnehin keinesfalls sein, nur weil sie jetzt verheiratet ist. Hemsworth habe sich den Gerüchten zufolge jedoch eine Familie gewünscht und einen gemeinsamen festen Wohnsitz - so wie es Bruder Chris Hemsworth skandalfrei und relaxt vormacht.

Jetzt geht das einstige Teenie-Paar jedenfalls getrennte Wege, wie Mileys Management dem People Magazin bestätigte. Sie hätten sich in verschiedene Richtungen entwickelt, wollen aber "engagierte Eltern" für ihre Tiere sein.