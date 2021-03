Knallharte Regeln für niederländische Prinzessinnen

Wie viele andere junge Menschen auch, müssen die Geschwister auf ein reges soziales Leben verzichten. Im Gegensatz zu anderen Jugendlichen, werden sie jedoch von Seiten der Presse genau beäugt: Ausrutscher dürfen sich die drei keine erlauben.

Wie alle anderen auch, müssen sie sich an die Ausgangssperre ab 20:45 Uhr halten. Wie das Magazin Weekend berichtet, dürfen die Teenager nur einen Besucher am Tag im heimischen Schloss Huis ten Bosch empfangen. So konnte Amalia ihren 17. Geburtstag, der am 7. Dezember begangen wird, bis jetzt nicht richtig feiern. Freunde außerhalb des Schlosses besuchen die drei Schwestern nur selten. Doch auch da müssen sie sich natürlich an alle Corona-Regeln halten.