Nach Geburt: Helene Fischer wiedervereint mit Florian Silbereisen

Für ihr großes TV-Comeback soll Helene Fischer nämlich demnächst in einer der Sendungen des 40-Jährigen dabei sein. Und der Titel der ARD-Show könnte nicht passender sein - unter dem Namen "Das große Schlagercomeback 2022" wird die Hauptabend-Sendung Ende Juli ausgestrahlt. "Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Es wird eine ganz besondere Show in einer riesengroßen Glashalle", verrät Silbereisen laut BILD. Über das Wiedersehen mit seiner Ex-Freundin sagt er: "Ich freue mich wirklich sehr", und fügt hinzu: "Ich bin und bleibe ihr Fan."

Helene Fischer: Von bescheidenen Anfängen zum Schlager-Olymp