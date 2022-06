Thorsten Legat: Nach TV-Unfall muss ihm ein Hoden entfernt werden

Eigentlich hätte Thorsten Legat beim "RTL Turmspringen" antreten sollen. Der Ex-Fußballer verletzte sich allerdings im Zuge des Trainings. Wie der Sender nun verkündet, dürfte der Unfall wohl doch schwerwiegender gewesen sein, als man angenommen hatte.

Nach TV-Unfall: Thorsten Legat wird im August operiert

In der Sendung am 3. Juni erklärte der ehemalige Fußball-Spieler, der aufgrund seiner Verletzung nur als Gast dabei sein konnte, noch: "Mein Hodensack ist angeschwollen, das Ei beschädigt." Während seines Trainings für die Show kam der 53-Jährige nach einem Sprung vom Drei-Meter-Brett unglücklich auf dem Wasser an und riss sich dabei einen Hoden auf.