Boris Becker klagt Oliver Pocher: Es geht um Geld

Der in einem britischen Gefängnis inhaftierte ehemalige Tennisstar Boris Becker zieht am 26. Juli gegen den deutschen Komiker Oliver Pocher vor Gericht. Die Zivilklage wird Berichten zufolge am Landesgericht Offenburg verhandelt, wie ein Justizsprecher am Dienstag mitteilte. Ein erster Gerichtstermin im Mai war zuvor verschoben worden.

Es geht um Geld: Becker zieht gegen Oliver Pocher vor Gericht

Pers√∂nlich vor Gericht erscheinen m√ľssen Pocher und Becker nicht. Im Fall von Boris Becker w√ľrde dies wohl auch nicht so einfach werden. Der Ex-Sport-Star wurde Ende April am Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, von der die zweite H√§lfte voraussichtlich auf Bew√§hrung ausgesetzt werden soll. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Verm√∂genswerte in Millionenh√∂he verschwiegen.

Boris Becker will mit seiner Klage erreichen, dass sein langjähriger Rivale einen Beitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" nicht mehr zeigen darf. In dem TV-Beitrag hatte Pocher unter dem Motto "Make Boris Rich Again" (auf Deutsch: "Macht Boris wieder reich") als Gag einen Spendenaufruf gestartet, bei dem damals etwas mehr als 540 Euro zusammengekommen sind. In dem Beitrag ist nach Gerichtsangaben zu sehen, dass Becker das Geld bekommen habe, aber ohne sich dessen bewusst zu sein. Das Geld war in einen Fake-Modepreis eingearbeitet, der Becker 2020 in Pochers Sendung verliehen wurde.