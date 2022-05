Kein Mitgefühl: Oliver Pocher tritt nach Boris Beckers Haftstrafe nach

Ein Gericht in London verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger Boris Becker am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Der frühere Ausnahmesportler hatte Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt. Eine Jury hatte Becker deshalb vor drei Wochen in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Er kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

Für Oliver Pocher war klar, dass Boris Becker ins Gefängnis kommt

Boris Beckers Familie zeigt sich fassungslos über das Urteil. Viele Prominente, darunter Novak Djokovic, der einst von Becker trainiert wurde, haben ihre Anteilnahe ausgedrückt. Einer der wenig Mitgefühl für den verurteilten Ex-Tennis-Star hat, ist Oliver Pocher, der schon seit Jahren einen öffentlichen Streit mit Becker ausficht.