Risikogefährdet: Boris Becker muss im Gefängnis beschützt werden

Seit drei Tagen sitzt Becker nun in Wandsworth im Südlondoner Stadtbezirk London Borough of Wandsworth. "Er ist ok", beschreibt ein Gefängnismitarbeiter gegenüber der deutschen Zeitung BILD den Zustand von Boris Becker. Dennoch muss der Promi angeblich vor anderen Häftlingen beschützt werden. Um die 1600 Männer sollen neben Boris Becker aktuell in der Haftanstalt einsitzen. Das Gefängnis hat außerdem den Ruf, dass die Wärter dort sehr hart und streng durchgreifen würden.

Gefängnisstrafe für Boris Becker: Sonderstatus?

"Wenn er Glück hat, sind die Wärter Tennis-Fans und gehen milde mit ihm um. Sicher kennen sie ihn aus den Nachrichten. Ansonsten nehmen sie dir jede Würde", zitierte die BILD den britischen Filmemacher Chris Atkins. Der 46-Jährige wurde 2016 wegen Steuerbetrug verurteilt und saß ebenfalls mehrere Monate in Wandsworth ein.

Doch auch wenn es für Promis keine Sonderbehandlung geben würde, könnte Boris Becker ein Gefängnis-Job, seinen Aufenthalt ein wenig angenehmer machen. So könnte er beispielsweise als Tennis-Trainer im Gefängnis fungieren. Auch die Tätigkeit als Fitness-Trainer könnte ihm seine Zeit hinter Gittern verbessern, wie Ex-Gefängnisdirektor Jerry Petherick gegenüber der britischen Zeitung The Sun berichtet: "Fitness-Studios sind in Gefängnissen sehr beliebt. Auch das ist ein Job, den sich viele Gefangene wünschen."