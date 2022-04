Boris Becker muss ins Gefängnis: Schock für Tochter Anna Ermakova

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Von seiner Familie hat sich Becker bereits vergangene Woche verabschiedet, berichtet die Daily Mail, die ein Foto von einer innigen Umarmung des Ex-Sportstars mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro veröffentlicht hat, nachdem Becker Tage zuvor Zeit mit seinem jüngsten Sohn Amadeus und seiner entfremdeten Frau Lilly Becker verbracht haben soll.

Anna Ermakova will Boris Becker im Gefängnis besuchen

Mit 54 Jahren ist der Ausnahmeathlet, der einst aus dem Nichts in den Tennis-Himmel stürmte, nun ganz am Boden angekommen. Boris Becker wurde nach der Urteilsverkündung direkt in Gewahrsam genommen, wie am Montag berichtet wurde. Mit starrem Blick stand Becker nach der Verkündung auf, griff eine gepackte Tasche und wurde dann von einer Justizmitarbeiterin durch eine Seitentür aus dem Saal geleitet. Sohn Noah schaute erschrocken zu. Eine, die sich ebenfalls über das Urteil entsetzt zeigt, ist Beckers Tochter Anna Ermakova.

"Ich bin wirklich in einem Schock, dass mein Vater zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden ist", gestand das Model nun gegenüber der Bild.