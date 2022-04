Boris Beckers Ex-Frau Lilly äußert sich zu Urteil: "Er hat niemanden umgebracht"

Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker wurde am Freitag von einem Gericht in London im Rahmen seines Insolvenz-Prozesses zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Die Familie der Tennis-Legende zeigt sich geschockt über die richterliche Entscheidung - steht aber hinter Becker.

Trotz Gefängnis: Boris Beckers Familie hält zu ihm

"Bis vor zwei Stunden hat das kein Mensch erwartet. He didn‘t kill anybody (auf Deutsch: Er hat niemanden umgebracht)", sagt Lilly Becker, sichtlich überrascht über das Urteil, in einem RTL-Interview bei "Exclusiv Weekend" kurz nach der Strafmaßverkündung. "Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich, für Barbara [Anm. Beckers erste Ehefrau], und eine öffentliche Person."