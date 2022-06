Anna Netrebko zieht aus Wiener Luxuswohnung aus

Immer wieder gewährte Operndiva Anna Netrebko Einblicke in ihr luxuriöses Domizil in Wien. Dort ist sie aber jetzt ausgezogen. "Nachdem wir Frau Anna Netrebko eine größere Wohnung vermitteln konnten, freuen wir uns, nun ihre bisherige Wohnung international und in Österreich zu vermarkten", sagt Peter Marschall, geschäftsführender Gesellschafter von Marschall Immobilien gegenüber dem Portal "leadersnet".