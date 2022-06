Gesundheitliche Probleme: Sorge um Schlagerstar Matthias Reim

Ein Veranstalter schreibt auf Instagram: "Matthias Reim ist leider weiter erkrankt, sodass auf Anraten seiner Ärzte die weiteren Juni-Konzerte [...] nicht stattfinden können." Auch bei der "Schlagernacht des Jahres" in der Waldbühne Berlin am Samstag, den 11. Juni, wird Reim nicht dabei sein, heißt es weiter. Abgesagte Termine sollen jedoch nachgeholt werden, die der Veranstalter weiter bekannt gibt. Was dem Sänger genau fehlt, ist bisher nicht bekannt.