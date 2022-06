"Alles was legal ist": Barbara Schöneberger steht zu Beauty-Eigriffen

Bei einem Cover-Shooting für ihr BARBARA-Magazin enthüllt Barbara Schöneberger im Interview mit RTL, dass sie bereits einige Beauty-Eingriffe hinter sich hat.

"Alles was legal ist": Barbara Schöneberger über Beauty-Eingriffe

"Also ich hab jetzt schon angefangen, in letzter Zeit in meinem Gesicht und im Hals-, Dekolleté-Bereich alles zu machen, was irgendwie legal ist. Also was auch möglich ist", gesteht Moderatorin Barbara Schöneberger im Gespräch mit RTL.