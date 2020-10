Nach "abfälligem" Sager von neuem "Charmed"-Star: Holly Marie Combs schlägt zurück

Und so begann die neuerliche Fehde zwischen Combs und Jeffery auch. Diese kommentierte McGowans Sager, die neue Serie "nerve" auf Twitter mit den Worten: "Ich habe es erst unterlassen, irgendetwas zu sagen. Ich dachte, es ist besser, sie einfach ins Nichts brüllen zu lassen. Ich hoffe, sie finden ihr Glück, anderswo, als andere WOC (kurz für Woman of colour) schlecht zu machen. Es wäre mir peinlich, mich so zu verhalten", so die Schauspielerin, die als Maggie Vera in den neuen "Charmed"-Folgen auftritt.