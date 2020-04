"Charmed"-Hexe Holly Marie Combs gibt Trump Schuld am Tod ihres Opas

In der beliebten Serie „ Charmed – Zauberhafte Hexen“ (von 1998 bis 2006) hatte Schauspielerin Holly Marie Combs (46) als Piper Halliwell die Fähigkeit, Personen nicht nur erstarren zu lassen, sondern auch sprengen zu können. Und genau das würde sie jetzt wohl am liebsten mit US-Präsident Donald Trump (73) machen.

Sie gibt ihm nämlich Mitschuld am Tod ihres Großvaters. Dieser verstarb am 26. April, nur einen Tag nach seinem 66. Hochzeitstag, an den Folgen einer Coronainfektion. Und Opa Combs war ein glühender Trump-Anhänger.

Die US-Schauspielerin verurteilte Trump via Twitter scharf, weil er zu Beginn der Epidemie die Gefährlichkeit des Virus heruntergespielt hätte und eben ihr Opa all „diese Lügen“ geglaubt hätte.

„Mein Großvater ist heute gestorben. Er hat für Sie gestimmt. Er hat Ihnen geglaubt, als Sie sagten, dieses Virus sei nicht schlimmer als die Grippe. Er glaubte jeder Lüge, die Sie murmelten und stotterten. Er starb heute einen Tag nach seinem 66. Hochzeitstag an Covid-19. Sie sind eine Schande für die Menschheit“, schrieb sie unter einen Tweet des Präsidenten, in dem er bestritt, die Pandemie je als „Hoax“ (Falschmeldung) bezeichnet zu haben und die Demokraten beschuldigt, dass sie versucht hätten, die Pandemie zu nutzen, um ihm zu schaden.